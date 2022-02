Marc Marquez: “Il mio obiettivo quest’anno è lottare per il titolo” (Di martedì 8 febbraio 2022) Marc Marquez, sei volte campione del mondo MotoGP, ha parlato durante la presentazione del team Honda Hrc. Queste le sue dichiarazioni: “Il mio obiettivo quest’anno è lottare per il titolo. Nel 2021 si è verificata una situazione anomala, ma per fortuna i dottori mi hanno rassicurato perché nessuno inizialmente sapeva come si sarebbe evoluta la situazione del mio infortunio. Ho seguito i consigli dei dottori e tutto è proceduto al meglio. Voglio lavorare bene in questa pre-season e essere pronto per il Mondiale. Sono già 10 stagioni che corro in MotoGP e continua a essere un sogno per me. Cercheremo di vincere il titolo come ho già detto”. Queste le dichiarazioni anche del compagno di team, lo spagnolo Pol Espargaro: “L’esperienza è una delle cose più importanti in ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022), sei volte campione del mondo MotoGP, ha parlato durante la presentazione del team Honda Hrc. Queste le sue dichiarazioni: “Il mioper il. Nel 2021 si è verificata una situazione anomala, ma per fortuna i dottori mi hanno rassicurato perché nessuno inizialmente sapeva come si sarebbe evoluta la situazione del mio infortunio. Ho seguito i consigli dei dottori e tutto è proceduto al meglio. Voglio lavorare bene in questa pre-season e essere pronto per il Mondiale. Sono già 10 stagioni che corro in MotoGP e continua a essere un sogno per me. Cercheremo di vincere ilcome ho già detto”. Queste le dichiarazioni anche del compagno di team, lo spagnolo Pol Espargaro: “L’esperienza è una delle cose più importanti in ...

