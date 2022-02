Manuel Bortuzzo | il messaggio di incoraggiamento per Lulù | “La tua anima merita…” VIDEO

Advertising

aldomontano0586 : I veri tre moschettieri del GF @manuel_bortuzzo #GianmariaAntinolfi #gfvip - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Manuel Bortuzzo, Christian Selassié, le Donatella e Samy Youssef! Giulia Sal… - cherry19611883 : RT @361_magazine: - Mariate95487054 : RT @Azzurra______: Il sorriso di Manuel e Lulù Sta tutto qui. ?? #gfvip @manuel_bortuzzo #fairylu - giucarellas : RT @361_magazine: -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

ComingSoon.it

GF Vip: 'ha dimostrato un amore folle per Lulù Selassié', parla Adriana Volpe Adriana Volpe , opinionista del GF Vip 6 è stata ospite di Trends&Celebrities su RTL 102.5 News. La nota ..., intervistato tra le pagine del nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni in edicola, ha parlato della sua bella storia d'amore con Lulù Selassiè , la fidanzata conosciuta al Grande ...L’ex gieffino Manuel Bortuzzo ha scelto di abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello VIP 6, alcune settimane fa. Nonostante la distanza continua quotidianamente a sostenere la sua dolce ...La nota conduttrice quando le è stato chiesto per quale motivo ieri sera Manuel Bortuzzo l’ha guardata male quando lei ha detto la sua sulle recenti crisi di Lulù Selassié, ci ha tenuto a chiarire di ...