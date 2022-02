Manchester United | Rangnick | “Sarebbe partito senza il caso Greenwood!”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ralf, tecnico del, ha parlato ancora della situazione di Jesse Lingard: “Lui sa che sarei stato disposto a lasciarlo partire, almeno fino alla vicenda di Mason e tutte le altre cose di cui abbiamo parlato. Ha fatto riferimento ad alcune vicende personali, ora dobbiamo guardare avanti”. Jesse Lingard, esterno delIl tecnico ex Lipsia ha poi continuato: “Non ci sono stati problemi tra me e lui. Sono felice di averlo in squadra e, come ho detto, sarà un membro importante della squadra per la partita di domani”.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE: COPPA ITALIA 21.00 Inter - Roma PREMIER LEAGUE 21.00 Burnley -COPPA DEL MONDO PER CLUB 17.30 Palmeiras - Al Ahly PRONOSTICI ...Commenta per primo Andreas Pereira , meteora per sei mesi alla Lazio, giocherà nel Flamengo. Lo conferma anche la stampa inglese, secondo la quale ilè pronto ad accettare una proposta di circa 10 milioni di euro.In semifinale era riuscito ad eliminare il Milan (0-0 in casa, 1-1 fuori). Con il Chelsea eliminato dal Manchester United al quinto turno di FA Cup. In Coppa di Lega invece, sconfitta in finale a ...Scalzata l'Atalanta dal quarto posto, la Signora si è concessa dei sogni quasi proibiti. Allegri ha fatto subito il pompiere, spegnendo certi facili entusiasmi e restringendo ...