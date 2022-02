Manchester United | Rangnick risponde a Lingard dopo le lamentele social

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 8 febbraio 2022) Che ilallenato dasia una squadra in difficoltà è un qualcosa di noto. Ma da qui a dire che è in crisi a causa di errori tecnici o semplicemente comportamentali rende il tutto più clamoroso. I Red Devils infatti non possono stare tranquilli nemmeno un minuto: prima l’arresto di Greenwood per molestie, poi i mal di pancia di Cristiano Ronaldo, lo “scontro” Cavani-tifosi, ed infine il caso. Un caso certamente meno mediatico ma comunque destabilizzante per l’ambiente di. Il calciatore, che l’anno scorso con il West Ham era finalmente rinatoanni bui, è stato escluso dalla gara di Middlesbrough di Fa Cup per motivi personali. Tuttavia, la scelta diin realtà nasconde cose ben più grosse. The club advised me ...