Manchester City vs Brentford | pronostico e possibili formazioni

Il Manchester City cercherà un immediato ritorno alla vittoria in Premier League quando il Brentford farà visita all'Etihad Stadium mercoledì 9 febbraio. I campioni in carica sono avanzati in FA Cup con una clamorosa vittoria per 4-1 sul Fulham nel fine settimana, ma i Bees hanno perso con lo stesso punteggio in casa dell'Everton. Il calcio di inizio di Manchester City vs Brentford è previsto alle 20:45 Prepartita Manchester City vs Brentford: a che punto sono le due squadre? Manchester City Di ritorno dalla Coppa d'Africa con il botto, Riyad Mahrez potrebbe aver sopportato la delusione continentale con l'Algeria, ma l'ex uomo del Leicester City era al top della forma per ...

