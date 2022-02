Mamma a 45 anni dopo tre aborti: gioia nel Salernitano per la nascita di Rossella (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGrande gioia nella famiglia di Coppola Agostino, funzionario pubblico, di 49 anni, di Mercato San Severino e di Pascariu Camelia, di 45 anni, di nazionalità rumena, abitante a Mercato San Severino, per la nascita della piccola Rossella. Già oltre 8 anni fa avevano cercato di coronare il loro amore con la nascita di un bimbo; la gravidanza era prontamente arrivata ma ben presto la doccia fredda, per la interruzione della stessa dovuta ad un aborto ritenuto. Gli anni successivi diventarono un calvario, con il peregrinare in diversi studi medici alla ricerca di una nuova gravidanza che arrivò per ben due volte ma si interruppe precocemente. Alla fine si sono rivolte al dr. Raffaele Petta che propose subito, per l’età materna ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGrandenella famiglia di Coppola Agostino, funzionario pubblico, di 49, di Mercato San Severino e di Pascariu Camelia, di 45, di nazionalità rumena, abitante a Mercato San Severino, per ladella piccola. Già oltre 8fa avevano cercato di coronare il loro amore con ladi un bimbo; la gravidanza era prontamente arrivata ma ben presto la doccia fredda, per la interruzione della stessa dovuta ad un aborto ritenuto. Glisuccessivi diventarono un calvario, con il peregrinare in diversi studi medici alla ricerca di una nuova gravidanza che arrivò per ben due volte ma si interruppe precocemente. Alla fine si sono rivolte al dr. Raffaele Petta che propose subito, per l’età materna ...

