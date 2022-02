Makari 2 anticipazioni | pericolose tentazioni per Saverio

(Di martedì 8 febbraio 2022)per: cosa succede nel secondo appuntamento con la fiction Rai.x Cosa succede nel prossimo appuntamento con2 (foto: Rai Play).Dopo il successo della prima stagione,ha fatto il suo esordio con la seconda stagione; i primi episodi della serie (diretta da Michele Soavi e liberamente ispirata dai romanzi di Gaetano Savatteri) hanno già avuto un grandissimo successo, ma le trame hanno ancora molto da dire. Nella prima serata di questa nuova stagione, gli spettatori hanno visto il protagonista interrogarsi sul rapporto a distanza con Suleima, che però inaspettatamente è tornata a casa per un nuovo progetto. La presenza di un uomo pare aver messo in crisi il loro rapporto, mentre ...

Intanto ledi Màkari 2 annunciano grandi colpi di scena. Prima di leggere il riassunto della prima puntata di Màkari 2 vediamo dove recuperare gli episodi per chi li avesse persi. Su ...di Fabio Belli)2 seconda puntata 14 febbraio/ Crisi tra Saverio e Suleima, la seconda stagione su Rai 1 Questa sera, lunedì 7 febbraio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la ...Spettacoli e Cultura - Makari è incentrata sulle vicende del protagonista Saverio Lamanna , un giornalista inventato dallo scrittore Gaetano Savatteri e interpretato sul piccolo schermo dall'attore ...Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Makari, nella seconda puntata della seconda stagione che andrà in onda il prossimo lunedì 14 febbraio in prima serata su Rai 1 ...