Macron-Putin: l’obiettivo è scongiurare la guerra (Di martedì 8 febbraio 2022) L’asse Macron-Putin è tutto impostato sulla voglia di tracciare il giusto sentiero per l’Europa. Il presidente francese ha contattato Biden Si vuole tentare qualcosa di effettivamente (quasi) impossibile. Ciò che è trapelato dagli ultimi incontri tra Macron e Putin è che entrambi i leader vogliono tentare di mettere a tacere qualsiasi tipo di discordanza sulla questione Ucraina. Da un lato, il Cremlino ha fatto sapere che c’è comunque ancora distanza con la Francia, ma che la voglia di mediare e trovare un accordo è assolutamente veritiera. Dall’altro, invece, i transalpini sono molto fiduciosi nel trovare un accordo in breve tempo. L’incontro tra i due è sicuramente molto importante anche dal punto di vista strategico. Macron, infatti, dopo la Merkel che ha chiuso la sua “era”, è colui che più ... Leggi su zon (Di martedì 8 febbraio 2022) L’asseè tutto impostato sulla voglia di tracciare il giusto sentiero per l’Europa. Il presidente francese ha contattato Biden Si vuole tentare qualcosa di effettivamente (quasi) impossibile. Ciò che è trapelato dagli ultimi incontri traè che entrambi i leader vogliono tentare di mettere a tacere qualsiasi tipo di discordanza sulla questione Ucraina. Da un lato, il Cremlino ha fatto sapere che c’è comunque ancora distanza con la Francia, ma che la voglia di mediare e trovare un accordo è assolutamente veritiera. Dall’altro, invece, i transalpini sono molto fiduciosi nel trovare un accordo in breve tempo. L’incontro tra i due è sicuramente molto importante anche dal punto di vista strategico., infatti, dopo la Merkel che ha chiuso la sua “era”, è colui che più ...

