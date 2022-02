Macron “l’europeo” incontra Putin: breve lezione di diplomazia (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb – Una data simbolica: il 7 febbraio, giorno in cui esattamente trenta anni fa venne firmato il Trattato sulle relazioni speciali tra Russia e Francia. Un dato inequivocabile: Emmanuel Macron prova a ritagliarsi il ruolo di leader di un’Europa frastagliata e frastornata dalla crisi Ucraina, quasi a riportare indietro le lancette dell’orologio, a quando il francese era la lingua diplomatica universale. Una parola d’ordine: de-escalation. L’incontro di ieri a Mosca tra Vladimir Putin e il presidente transalpino va innanzitutto inquadrato alla luce di questi tre elementi chiave, per comprendere come si muove la diplomazia al fine di scongiurare una guerra al momento meno probabile di quanto ventilato dalla Casa Bianca. E’ altrettanto indubbio che il braccio di ferro tra Stati Uniti e Russia prosegua, tra frizioni, colloqui a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb – Una data simbolica: il 7 febbraio, giorno in cui esattamente trenta anni fa venne firmato il Trattato sulle relazioni speciali tra Russia e Francia. Un dato inequivocabile: Emmanuelprova a ritagliarsi il ruolo di leader di un’Europa frastagliata e frastornata dalla crisi Ucraina, quasi a riportare indietro le lancette dell’orologio, a quando il francese era la lingua diplomatica universale. Una parola d’ordine: de-escalation. L’incontro di ieri a Mosca tra Vladimire il presidente transalpino va innanzitutto inquadrato alla luce di questi tre elementi chiave, per comprendere come si muove laal fine di scongiurare una guerra al momento meno probabile di quanto ventilato dalla Casa Bianca. E’ altrettanto indubbio che il braccio di ferro tra Stati Uniti e Russia prosegua, tra frizioni, colloqui a ...

Advertising

InformazioneA : #Russia #Ucraina #7febbraio -Oggi #Macron incontrerà #Putin -@nytimes Putin considera Macron come un degno inter… - KovalevskyMasha : @ElenaTresalli Si può darsi, ma senza l’Ucraina al tavolo dei negoziati non può decidere nessuno per lei, tantomeno… - isola_nino : Vi immaginate un bis di Toto Cutugno con l’armata russa anche quest’anno? Domani direttamente interrogazione al par… - PaolaMIRANDOLA : RT @il_Timone: Il porporato spagnolo durante la festa di San Tommaso d’Aquino ha fatto riferimento al discorso del presidente francese al P… - Amcosam : RT @il_Timone: Il porporato spagnolo durante la festa di San Tommaso d’Aquino ha fatto riferimento al discorso del presidente francese al P… -