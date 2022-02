M5s,deputati si convocano in assemblea per "riflessioni politiche" (Di martedì 8 febbraio 2022) Si terrà questa sera un'assemblea straodinaris del gruppo Cinque stelle con "riflessioni politiche" come unico punto all'odg. Ieri si è svolta l'assemblea che settimanalmente fa il punto sui lavori ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Si terrà questa sera un'straodinaris del gruppo Cinque stelle con "" come unico punto all'odg. Ieri si è svolta l'che settimanalmente fa il punto sui lavori ...

Advertising

cescamagenta : RT @janavel7: In realtà il M5s non esiste più. Esiste in Parlamento perché ha ancora molti deputati. Esiste in Tv (alla 7 ma non solo), esi… - Nukes62 : RT @janavel7: In realtà il M5s non esiste più. Esiste in Parlamento perché ha ancora molti deputati. Esiste in Tv (alla 7 ma non solo), esi… - sassuolino : RT @janavel7: In realtà il M5s non esiste più. Esiste in Parlamento perché ha ancora molti deputati. Esiste in Tv (alla 7 ma non solo), esi… - elerub11 : RT @janavel7: In realtà il M5s non esiste più. Esiste in Parlamento perché ha ancora molti deputati. Esiste in Tv (alla 7 ma non solo), esi… - MeScapin : RT @janavel7: In realtà il M5s non esiste più. Esiste in Parlamento perché ha ancora molti deputati. Esiste in Tv (alla 7 ma non solo), esi… -