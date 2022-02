M5S, Renzi: “Conte ha scritto statuto con stessa chiarezza con cui scriveva Dpcm” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il professor Conte ha scritto lo statuto dei Cinque Stelle con la stessa chiarezza con cui scriveva i Dpcm: il risultato è l’esplosione del Movimento. E questa volta non c’è stato nemmeno bisogno di combatterli: hanno fatto tutto da soli #StelleCadenti”. Così Matteo Renzi, leader di Iv sui suoi canali social commenta l’ordinanza del tribunale di Napoli che ha azzerato le cariche dei Cinque Stelle. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il professorhalodei Cinque Stelle con lacon cui: il risultato è l’esplosione del Movimento. E questa volta non c’è stato nemmeno bisogno di combatterli: hanno fatto tutto da soli #StelleCadenti”. Così Matteo, leader di Iv sui suoi canali social commenta l’ordinanza del tribunale di Napoli che ha azzerato le cariche dei Cinque Stelle. L'articolo proviene da Italia Sera.

