M5s, Grillo: “La situazione è complicata, ma le sentenze si rispettano. Promuoverò momento di confronto, anche con Conte” (Di martedì 8 febbraio 2022) “A seguito dell’ordinanza del Tribunale di Napoli“, “ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021. Le sentenze si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata“. Lo scrive sui social Beppe Grillo in riferimento alla situazione del Movimento 5 Stelle.Il post di Grillo è stato condiviso anche dalle pagine social di Giuseppe Conte. “In questo momento non si possono prendere decisioni avventate – aggiunge il garante del Movimento nel suo breve intervento su facebook – Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte. Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) “A seguito dell’ordinanza del Tribunale di Napoli“, “ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021. Lesi. La, non possiamo negarlo, è molto“. Lo scrive sui social Beppein riferimento alladel Movimento 5 Stelle.Il post diè stato condivisodalle pagine social di Giuseppe. “In questonon si possono prendere decisioni avventate – aggiunge il garante del Movimento nel suo breve intervento su facebook –undicon Giuseppe. Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere ...

Advertising

petergomezblog : M5s, Conte: “Sì ai due mandati, ma con qualche deroga. Vorrei però parlarne con Grillo ”. Di Maio espulso? “No, ma… - fattoquotidiano : #M5s, per evitare il “processo” dinanzi agli iscritti, l’ex capo si dimette dal suo ruolo. Ma il leader replica: “D… - sebmes : M5S, si riparte dal via: in frantumi il sogno di Conte, alla guida tornano Grillo e Crimi - AgenziaOpinione : BEPPE GRILLO * M5S – MODIFICA STATUTO: « IN QUESTO MOMENTO NON SI POSSONO PRENDERE DECISIONI AVVENTATE, PROMUOVERÒ… - REstaCorporate : @FQLive #Grillo non sa nulla di diritto e chiama sentenza un decreto cautelare sospensivo. Intanto l’ignoranza gi… -