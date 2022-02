M5S “decapitato”, Grillo impone il silenzio e Conte dà forfait a Vespa. Vaccaro: “Decide solo Beppe” (Di martedì 8 febbraio 2022) Meglio non metterci la faccia. Almeno per il momento. Meglio lasciar decantare la situazione, fare mente locale, abbozzare un exit strategy e infine esporsi. Vive davvero giorni difficili Giuseppe Conte dopo l’ordinanza del tribunale di Napoli che ha di fatto annullato la sua elezione a capo politico del M5S. Al punto da consigliargli (così assicurano fonti Rai) di dare forfait a Bruno Vespa che lo aveva in scaletta per stasera quale ospite a Porta a Porta. In compenso, a parlare con la stampa provvede il suo legale Francesco Astone. È proprio lui a Contestare la descrizione di un M5S “decapitato“: «È solo un’immagine di fantasia usata dai giornalisti». Il legale di Conte: «Dal tribunale solo una sospensione» Sarà, ma è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022) Meglio non metterci la faccia. Almeno per il momento. Meglio lasciar decantare la situazione, fare mente locale, abbozzare un exit strategy e infine esporsi. Vive davvero giorni difficili Giuseppedopo l’ordinanza del tribunale di Napoli che ha di fatto annullato la sua elezione a capo politico del M5S. Al punto da consigliargli (così assicurano fonti Rai) di darea Brunoche lo aveva in scaletta per stasera quale ospite a Porta a Porta. In compenso, a parlare con la stampa provvede il suo legale Francesco Astone. È proprio lui astare la descrizione di un M5S ““: «Èun’immagine di fantasia usata dai giornalisti». Il legale di: «Dal tribunaleuna sospensione» Sarà, ma è ...

