M5S, Conte non è più il capo politico: il tribunale di Napoli azzera le cariche (Di martedì 8 febbraio 2022) di Erika Noschese Non c'è pace per il Movimento 5 Stelle che si trova ora ad affrontare l'ennesima tegola dopo la spaccatura interna, post riconferma di Mattarella a capo dello Stato. Il tribunale di Napoli, infatti, ha accolto il ricorso di tre attivisti e ha sospeso la decisione con cui il "non partito" ha introdotto la figura del presidente, ruolo ricoperto da Giuseppe Conte, subito dopo l'esperienza governativa che, di fatto, aveva rafforzato i pentastellati. Un passo indietro di sei mesi: azzerate le ultime nomine – quella di Conte e quelle, successive, dei vicepresidenti – e ritorno al vecchio "assetto", con un comitato direttivo composto da 5 membri da votare sulla piattaforma Rousseau, non più usata dai 5 Stelle. Per la settima sezione civile del tribunale di ...

riotta : #M5s nato come partito dei giudici vede ora i giudici fare le pulci agli statuti interni. Conte e la Nemesi - petergomezblog : M5s, sospesi in via cautelare lo statuto e la nomina di Giuseppe Conte come presidente: accolto il ricorso di un gr… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Colpo di scena, terremoto nel #M5S: '#Conte decade da leader' ?? - tranellio : Li chiamano attivisti e di quale partito? Chi tenta di sabotare il M5S va a braccetto con la corrente filo draghian… - Achinucco : I grillini credono ancora alla favola che il M5S si salverà! Beata illusione. Conte non salverà il Movimento, e non… -