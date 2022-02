M5s, Conte: “La mia leadership non dipende dalle carte bollate” (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – “La mia leadership del Movimento 5 stelle si basa, è fondata, sulla profonda condivisione di principi e valori, quindi è un legame politico prima che giuridico. Non dipende dalle carte bollate e lo dico consapevole di essere anche un avvocato”. Lo ha detto ai cronisti e alle telecamere dei tg Giuseppe Conte, lasciando la sua abitazione romana dopo la lunga riunione con gli avvocati del Movimento a seguito della decisione del Tribunale di Napoli di sospendere le delibere con le quali lo scorso anno è stata decretata con il voto degli iscritti l’adozione del nuovo Statuto e la sua elezione a presidente del M5S. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – “La miadel Movimento 5 stelle si basa, è fondata, sulla profonda condivisione di principi e valori, quindi è un legame politico prima che giuridico. None lo dico consapevole di essere anche un avvocato”. Lo ha detto ai cronisti e alle telecamere dei tg Giuseppe, lasciando la sua abitazione romana dopo la lunga riunione con gli avvocati del Movimento a seguito della decisione del Tribunale di Napoli di sospendere le delibere con le quali lo scorso anno è stata decretata con il voto degli iscritti l’adozione del nuovo Statuto e la sua elezione a presidente del M5S. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

riotta : #M5s nato come partito dei giudici vede ora i giudici fare le pulci agli statuti interni. Conte e la Nemesi - marcodimaio : Siamo veramente di fronte ad una commedia: il tribunale di Napoli ha sospeso l'elezione di #Conte a leader e la mod… - petergomezblog : M5s, sospesi in via cautelare lo statuto e la nomina di Giuseppe Conte come presidente: accolto il ricorso di un gr… - rotre54 : #Ottoemezzo #Giannini #M5S #DiMaiOut #dimaio #ScappatiDiCasa #gruber #8febbraio #Conte #DiMaioOut #Renzi… - annadelbello1 : RT @MadagioPepe: @MadagioPepe Ecco i nomi dei 3 attivisti del M5S che cantano vittoria per aver fatto danni al Presidente Conte e al M5S .… -