M5S: Calenda, 'Travaglio portavoce 5 Stelle, vada in tv da politico non da giornalista' (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Più persone vanno in TV a rappresentare idee diverse meglio è. Però devono andarci essendo trasparenti sul proprio ruolo. Travaglio da tempo è il portavoce del M5S. Questa realtà di fatto dovrebbe essere riconosciuta e andrebbe invitato come politico non come giornalista". Cosi Carlo Calenda su twitter postando un video del'intervento di Marco Travaglio stasera a La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Più persone vanno in TV a rappresentare idee diverse meglio è. Però devono andarci essendo trasparenti sul proprio ruolo.da tempo è ildel M5S. Questa realtà di fatto dovrebbe essere riconosciuta e andrebbe invitato comenon come". Cosi Carlosu twitter postando un video del'intervento di Marcostasera a La7.

elio_vito : Secondo me ora Calenda si candida anche alla guida del M5S. - TV7Benevento : M5S: Calenda, 'Travaglio portavoce 5 Stelle, vada in tv da politico non da giornalista' - - paologargiulo1 : RT @RaffaAngela: Carluccio Calenda parlando del M5S scrive che il Movimento 5 Stelle ha portato in politica “la mancanza di rispetto per ch… - gabriella_turra : RT @RaffaAngela: Carluccio Calenda parlando del M5S scrive che il Movimento 5 Stelle ha portato in politica “la mancanza di rispetto per ch… - TerraMia14 : A dimostrazione che il cojoncello dei parioli #calenda se vomita Merd?? sul #M5S prende like. Diversamente non se lo… -