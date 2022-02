Lutto nel cinema: addio alla ‘musa’ di Sergio Leone, Pierpaolo Pasolini e Nanni Moretti (Di martedì 8 febbraio 2022) . Aveva 91 anni ed era considerata “la spagnola del cinema italiano” Margarita Lozano era considerata in Spagna come un’attrice ‘ipnotica’, in grado di interpretare al meglio una serie molteplice di ruoli, al teatro e al cinema. E’ stata una grandissima artista, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) . Aveva 91 anni ed era considerata “la spagnola delitaliano” Margarita Lozano era considerata in Spagna come un’attrice ‘ipnotica’, in grado di interpretare al meglio una serie molteplice di ruoli, al teatro e al. E’ stata una grandissima artista, L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Telemolise : centro della città frentana. A Cerro al Volturno è stato proclamato il lutto cittadino. Maggiori informazioni nel nostro TG. - chrdioc : È morto a 58 anni Alessandro Pozzovivo: lutto in città e nel mondo del rugby reatino - Rietilife : È morto a 58 anni Alessandro Pozzovivo: lutto in città e nel mondo del rugby reatino - - massimo4951 : RT @maolindas: 'Per molto tempo, ho tenuto un posto speciale nel mio cuore...solo per lei...nonostante il fatto che fossi sicuro che non l’… - Sport_Fair : Un altro lutto nel mondo dei motori: è morto #JakubGurecky a causa di una caduta durante l'allenamento -