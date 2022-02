Love, Victor 3 sarà l'ultima stagione della serie (Di martedì 8 febbraio 2022) Hulu ha annunciato che ideata come spinoff del film Tuo, Simon. Love, Victor 3 sarà l'ultima stagione e Hulu ha ora annunciato la data di uscita sugli schermi americani: mercoledì 15 giugno. La storia dei giovani protagonisti sarà quindi raccontata in otto episodi, distribuiti tutti in contemporanea. La terza stagione della serie Love, Victor racconterà quello che accade quando il protagonista interpretato da Michael Cimino cercherà di capire con chi vuole star e chi vuole essere. Victor e i suoi amici, inoltre, devono capire che progetti fare per il periodo dopo la fine del liceo e saranno alle prese con nuovi problemi che devono risolvere per poter prendere le scelte migliori … Leggi su movieplayer (Di martedì 8 febbraio 2022) Hulu ha annunciato che ideata come spinoff del film Tuo, Simon.l'e Hulu ha ora annunciato la data di uscita sugli schermi americani: mercoledì 15 giugno. La storia dei giovani protagonistiquindi raccontata in otto episodi, distribuiti tutti in contemporanea. La terzaracconterà quello che accade quando il protagonista interpretato da Michael Cimino cercherà di capire con chi vuole star e chi vuole essere.e i suoi amici, inoltre, devono capire che progetti fare per il periodo dopo la fine del liceo e saranno alle prese con nuovi problemi che devono risolvere per poter prendere le scelte migliori …

