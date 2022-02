Love is in the air, trama 8 febbraio: la rabbia di Serkan (Di martedì 8 febbraio 2022) A Love is in the air, una notizia sconvolgente destabilizzerà Serkan proprio mentre il giovane sarà al settimo cielo per aver finalmente ritrovato la sua amata Eda. I due ex fidanzati, infatti, dopo essersi riavvicinati grazie alla figlioletta Kiraz, hanno riscoperto i loro antichi sentimenti e hanno deciso di tornare insieme. Tuttavia, la Yildiz ha ascoltato al posto di Serkan un messaggio vocale che Aydan ha inviato al figlio e ha scoperto con sgomento che Kemal è il padre del ragazzo. Eda, scioccata, non farà ascoltare il messaggio della madre a Serkan, ma gli annuncerà di dover subito andare da lei. Poco dopo, come rivela la trama della soap opera turca di oggi, martedì 8 febbraio, la paesaggista irromperà dalla donna e le dirà di aver ascoltato il messaggio e di sapere ormai ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 8 febbraio 2022) Ais in the air, una notizia sconvolgente destabilizzeràproprio mentre il giovane sarà al settimo cielo per aver finalmente ritrovato la sua amata Eda. I due ex fidanzati, infatti, dopo essersi riavvicinati grazie alla figlioletta Kiraz, hanno riscoperto i loro antichi sentimenti e hanno deciso di tornare insieme. Tuttavia, la Yildiz ha ascoltato al posto diun messaggio vocale che Aydan ha inviato al figlio e ha scoperto con sgomento che Kemal è il padre del ragazzo. Eda, scioccata, non farà ascoltare il messaggio della madre a, ma gli annuncerà di dover subito andare da lei. Poco dopo, come rivela ladella soap opera turca di oggi, martedì 8, la paesaggista irromperà dalla donna e le dirà di aver ascoltato il messaggio e di sapere ormai ...

