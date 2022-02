L’oro dell’Italia nel curling alle Olimpiadi di Pechino 2022 | VIDEO (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Italia è medaglia d’oro nel doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Battuta 8-5 la Norvegia in finale dopo che già ieri la coppia formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini si era guadagnata la certezza di centrare il podio. Sconfitti i vicecampioni del mondo Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, che quattro anni fa vinsero il bronzo a PyeongChang. COSTANTINI – MOSANER SULLA PISTA DELLA STORIA! La coppia che abbiamo imparato ad amare regala all’Italia la 1ª medaglia d’oro del #curling per l’#ItaliaTeam e 1º podio assoluti. Battuta la Norvegia . Vi abbracciamo anche noi, Stefania e Amos, grazie per quest’avventura! pic.twitter.com/dUQUqTvTfI — Gabriele Marconi – Ordo Naturalis (@Orobriele) February 8, 2022 L’oro ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Italia è medaglia d’oro nel doppio misto diinvernali di. Battuta 8-5 la Norvegia in finale dopo che già ieri la coppia formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini si era guadagnata la certezza di centrare il podio. Sconfitti i vicecampioni del mondo Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, che quattro anni fa vinsero il bronzo a PyeongChang. COSTANTINI – MOSANER SULLA PISTA DELLA STORIA! La coppia che abbiamo imparato ad amare regala all’Italia la 1ª medaglia d’oro del #per l’#ItaliaTeam e 1º podio assoluti. Battuta la Norvegia . Vi abbracciamo anche noi, Stefania e Amos, grazie per quest’avventura! pic.twitter.com/dUQUqTvTfI — Gabriele Marconi – Ordo Naturalis (@Orobriele) February 8,...

