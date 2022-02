Lorenzo Amoruso lascia Manila Nazzaro? Il messaggio shock sui social (Di martedì 8 febbraio 2022) Gli atteggiamenti di Manila Nazzaro sono davvero difficili da comprendere. Da cinque mesi i telespettatori del Grande Fratello VIP 6 provano a comprendere le sue prese di posizione, i suoi cambiamenti di direzione. E da 5 mesi il suo compagno Lorenzo Amoruso è sempre al suo fianco. Fino a ieri pomeriggio, l’ha difesa a spada tratta. E ora? Qualcosa è cambiato dopo la puntata del Grande Fratello VIP del 7 febbraio 2022. Neppure Lorenzo ha compreso alcune scelte fatte dalla sua compagna e clamorosamente, come un Alex Belli qualsiasi, ha comunicato sui social qualcosa di molto forte. Ha detto di non riconoscere più in azioni e pensieri la donna di cui si era innamorato. Un messaggio davvero molto forte che ha lasciato tutti di stucco. Solo una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 febbraio 2022) Gli atteggiamenti disono davvero difficili da comprendere. Da cinque mesi i telespettatori del Grande Fratello VIP 6 provano a comprendere le sue prese di posizione, i suoi cambiamenti di direzione. E da 5 mesi il suo compagnoè sempre al suo fianco. Fino a ieri pomeriggio, l’ha difesa a spada tratta. E ora? Qualcosa è cambiato dopo la puntata del Grande Fratello VIP del 7 febbraio 2022. Neppureha compreso alcune scelte fatte dalla sua compagna e clamorosamente, come un Alex Belli qualsiasi, ha comunicato suiqualcosa di molto forte. Ha detto di non riconoscere più in azioni e pensieri la donna di cui si era innamorato. Undavvero molto forte che hato tutti di stucco. Solo una ...

