Lo shampoo al cervello e le torture | il sogno e il delitto del Canaro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : shampoo cervello

il Giornale

... 'Questa sostanza agisce sula livello dei neurotrasmettitori. Essendo in forma liquida, ... etichettati come '' per nasconderne il vero contenuto alla dogana. Le indagini hanno anche ...... ma al suo posto ci ha pensato Veronica , mamma di Belen e nonna di Santiago : 'Tu hai rovinato il! Questo va via con lo!'