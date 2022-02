LIVE – Treviso-Tofas Bursa 24-46, basket Champions League 2021/2022 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 8 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di Nutribullet Treviso basket-Tofas Bursa, sfida valida per la terza giornata del gruppo J di Champions League 2021/2022 di basket. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Darussafaka, gli uomini di coach Menetti tornano tra le mura amiche alla ricerca di due punti importanti, sfidando la formazione turca che guida il girone con due vittorie su due. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 8 febbraio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA Champions League 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Latestuale di Nutribullet, sfida valida per la terza giornata del gruppo J didi. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Darussafaka, gli uomini di coach Menetti tornano tra le mura amiche alla ricerca di due punti importanti, sfidando la formazione turca che guida il girone con due vittorie su due. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 8 febbraio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA ...

