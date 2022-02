LIVE Slittino, Singolo donne Pechino 2022 in DIRETTA: scatta la quarta manche, Geisenberger pronta al tris olimpico (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 La statunitense Ashley Farquharson piazza un buon 58.643 e vola in vetta con 1.129 su Hodgson. Ora Nina Zoeggeler 14.40 La canadese Makena Hodgson chiude in 59.268 ed è prima con 2.748 su Frisch 14.38 La sud-coreana Christina Frisch completa la sua quarta manche in 1:01.811 e sale al primo posto con 789 millesimi 14.36 Tove Kohala chiude in 1:02.431 prova pessima e totale di 4:01.073 14.35 SI PARTE!!!!!!! INIZIA LA quarta manche!!!!!! scatta la svedese Tove Kohala 14.32 Per la quarta ed ultima manche si sono qualificate solo le prime 20, e partiranno invertite. Quindi Natalie Geisenberger chiuderà l’elenco 14.29 Passando alle azzurre, Verena Hofer si è confermata ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.42 La statunitense Ashley Farquharson piazza un buon 58.643 e vola in vetta con 1.129 su Hodgson. Ora Nina Zoeggeler 14.40 La canadese Makena Hodgson chiude in 59.268 ed è prima con 2.748 su Frisch 14.38 La sud-coreana Christina Frisch completa la suain 1:01.811 e sale al primo posto con 789 millesimi 14.36 Tove Kohala chiude in 1:02.431 prova pessima e totale di 4:01.073 14.35 SI PARTE!!!!!!! INIZIA LA!!!!!!la svedese Tove Kohala 14.32 Per laed ultimasi sono qualificate solo le prime 20, e partiranno invertite. Quindi Nataliechiuderà l’elenco 14.29 Passando alle azzurre, Verena Hofer si è confermata ...

