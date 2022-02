LIVE Sci alpino, superG Pechino 2022 in DIRETTA: Paris ancora senza medaglia (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL superG OLIMPICO 4.15 Aleksander Aamodt Kilde mette pressione a tutti! Il norvegese si porta al comando con un secondo su Pinturault. Nel finale però è attaccabile, ovvero nel tratto dove conta la scorrevolezza. 4.15 Un secondo di margine al secondo rilevamento! 4.14 Subito 36 centesimi di vantaggio al primo intermedio per Kilde. 4.12 Paris è apparso davvero un leone in gabbia. Chiude quinto a 1?26: purtroppo non è una sorpresa. La sua occasione era ieri, in superG non vi erano chance. Attenzione ora a Kilde! 4.10 Ganong è secondo per un solo centesimo. Vediamo Dominik Paris, che quest’anno in superG ha fatto tanta fatica perché ha problemi tecnici nell’affrontare le curve più strette. 4.08 Caviezel è ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELOLIMPICO 4.15 Aleksander Aamodt Kilde mette pressione a tutti! Il norvegese si porta al comando con un secondo su Pinturault. Nel finale però è attaccabile, ovvero nel tratto dove conta la scorrevolezza. 4.15 Un secondo di margine al secondo rilevamento! 4.14 Subito 36 centesimi di vantaggio al primo intermedio per Kilde. 4.12è apparso davvero un leone in gabbia. Chiude quinto a 1?26: purtroppo non è una sorpresa. La sua occasione era ieri, innon vi erano chance. Attenzione ora a Kilde! 4.10 Ganong è secondo per un solo centesimo. Vediamo Dominik, che quest’anno inha fatto tanta fatica perché ha problemi tecnici nell’affrontare le curve più strette. 4.08 Caviezel è ...

