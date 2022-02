LIVE Sci alpino, superG Pechino 2022 in DIRETTA: Mayer vicino al terzo oro olimpico (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL superG olimpico 4.34 STA SUCCEDENDO DI TUTTO! L’americano Ryan Cochran-Siegle rischia di fare il colpaccio ed è secondo a soli 4 centesimi da Mayer! Tocca a Feuz. 4.32 Mayer quasi imbattibile ormai. E’ ad un passo dalla storia: a Sochi 2014 vinse l’oro in discesa, nel 2018 l’oro in superG. Oggi il bis è ad un passo. E’ davvero un uomo da Olimpiadi. 4.31 PAZZESCO Mayer! Ha rifilato 6 decimi a Kilde nella parte bassa! Si porta al comando con 42 centesimi sul norvegese, aveva davvero dei missili sotto i piedi… 4.31 Sale il ritardo dell’austriaco, 0.24 al secondo rilevamento. Poi 0.23 al terzo. 4.30 Mayer paga 11 centesimi al primo intermedio. 4.27 ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL4.34 STA SUCCEDENDO DI TUTTO! L’americano Ryan Cochran-Siegle rischia di fare il colpaccio ed è secondo a soli 4 centesimi da! Tocca a Feuz. 4.32quasi imbattibile ormai. E’ ad un passo dalla storia: a Sochi 2014 vinse l’oro in discesa, nel 2018 l’oro in. Oggi il bis è ad un passo. E’ davvero un uomo da Olimpiadi. 4.31 PAZZESCO! Ha rifilato 6 decimi a Kilde nella parte bassa! Si porta al comando con 42 centesimi sul norvegese, aveva davvero dei missili sotto i piedi… 4.31 Sale il ritardo dell’austriaco, 0.24 al secondo rilevamento. Poi 0.23 al. 4.30paga 11 centesimi al primo intermedio. 4.27 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sci alpino super-G Olimpiadi Pechino 2022: aggiornamento in DIRETTA - #alpino #super-G #Olimpiadi #Pechino - sportface2016 : #LIVE #AlpineSkiing Scatta in questo momento il #SuperG maschile di sci alpino a Pechino: l'Italia al via con Dom… - infoitsport : LIVE Sci alpino, superG Pechino 2022 in DIRETTA: duello Kilde-Odermatt per l'oro, Paris e Innerhofer per la sorpresa - zazoomblog : LIVE Sci alpino superG Pechino 2022 in DIRETTA: duello Kilde-Odermatt per l’oro Paris e Innerhofer per la sorpresa… - zazoomblog : LIVE Sci alpino superG Pechino 2022 in DIRETTA: duello Kilde-Odermatt per l’oro Paris e Innerhofer per la sorpresa… -