LIVE Sci alpino, superG Pechino 2022 in DIRETTA: Mayer terzo oro, eguaglia Aamodt. Italia a picco (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL superG OLIMPICO 5.15 Fuori anche lo sloveno Miha Hrobat. 5.12 Fuori il canadese Brodie Seger. 5.10 Il francese Blaise Giezendanner è 9° a 1?32. La Francia, ad esempio, qualche giovane interessante ce l’ha. L’Italia no…Stiamo parlando della velocità ovviamente. 5.08 Il francese Nils Allegre rischia di cadere e chiude 20° a 3?30. Aveva il pettorale n.27. 5.05 Subito fuori il canadese Broderick Thompson. 5.04 Benissimo il canadese Trevor Philp, che agguanta la top10: è 9° a 1?40. 5.02 Il veterano norvegese Kjetil Jansrud, al rientro dopo l’infortunio, è 18° a 3?06: è il primo atleta a finire alle spalle di Paris… 5.00 Marsaglia 15° a 2?22. Oggi l’Italia non aveva nessuna chance in superG, bisogna essere onesti. E ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELOLIMPICO 5.15 Fuori anche lo sloveno Miha Hrobat. 5.12 Fuori il canadese Brodie Seger. 5.10 Il francese Blaise Giezendanner è 9° a 1?32. La Francia, ad esempio, qualche giovane interessante ce l’ha. L’no…Stiamo parlando della velocità ovviamente. 5.08 Il francese Nils Allegre rischia di cadere e chiude 20° a 3?30. Aveva il pettorale n.27. 5.05 Subito fuori il canadese Broderick Thompson. 5.04 Benissimo il canadese Trevor Philp, che agguanta la top10: è 9° a 1?40. 5.02 Il veterano norvegese Kjetil Jansrud, al rientro dopo l’infortunio, è 18° a 3?06: è il primo atleta a finire alle spalle di Paris… 5.00 Marsaglia 15° a 2?22. Oggi l’non aveva nessuna chance in, bisogna essere onesti. E ...

