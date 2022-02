LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: sfida stellare Hanyu-Chen! L’Italia tifa per Grassl e Rizzo (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00: Da una parte il migliore di tutti i tempi, dall’altra l’unico a essere riuscito a dargli veramente filo da torcere. Sarà una sfida sensazionale quella per la medaglia d’oro che vedrà sfidarsi per l’ennesima volta il nipponico Yuzuru Hanyu e lo statunitense Nathan Chen. 1.57: Va in scena al Capital Indoor Stadium una delle gare forse più attese e interessanti dell’intera edizione numero 24 dei Giochi Olimpici, il primo segmento dell’individuale maschile che vede al via due delle star mondiali di questa disciplina: il giapponese Yuzuru Hanyu e lo statunitense Nathan Chen. 1.53: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto del singolo maschile di ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.00: Da una parte il migliore di tutti i tempi, dall’altra l’unico a essere riuscito a dargli veramente filo da torcere. Sarà unasensazionale quella per la medaglia d’oro che vedràrsi per l’ennesima volta il nipponico Yuzurue lo statunitense Nathan Chen. 1.57: Va in scena al Capital Indoor Stadium una delle gare forse più attese e interessanti dell’intera edizione numero 24 dei Giochi Olimpici, il primo segmento dell’individuale maschile che vede al via due delle star mondiali di questa disciplina: il giapponese Yuzurue lo statunitense Nathan Chen. 1.53: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladel programma corto del singolo maschile di ...

