LIVE – Musetti-Ymer 0-0, primo turno Atp 500 Rotterdam 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 8 febbraio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Mikael Ymer, valevole per il primo turno dell’Atp 500 di Rotterdam 2022. L’azzurro proverà a rifarsi dopo un inizio di stagione non esattamente esaltante, offrendo continuità agli ottimi segnali intravisti a Pune, sul cemento outdoor indiano. Le condizioni nei Paesi Bassi saranno invece indoor, certamente impegnative considerando le caratteristiche specifiche di Musetti, sebbene questa tipologia di incontri siano una tappa essenziale del suo percorso di crescita. Ymer detiene invece qualità che ben si sposano alla superficie di riferimento, seppur sia da valutare la sua capacità di contrastare efficacemente le insidiose variazioni dell’opponente ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Ile latestuale della sfida tra Lorenzoe Mikael, valevole per ildell’Atp 500 di. L’azzurro proverà a rifarsi dopo un inizio di stagione non esattamente esaltante, offrendo continuità agli ottimi segnali intravisti a Pune, sul cemento outdoor indiano. Le condizioni nei Paesi Bassi saranno invece indoor, certamente impegnative considerando le caratteristiche specifiche di, sebbene questa tipologia di incontri siano una tappa essenziale del suo percorso di crescita.detiene invece qualità che ben si sposano alla superficie di riferimento, seppur sia da valutare la sua capacità di contrastare efficacemente le insidiose variazioni dell’opponente ...

Advertising

zazoomblog : Musetti debutta a Rotterdam: live ora in tv - #Musetti #debutta #Rotterdam: - federtennis : Lorenzo #Musetti fa il suo esordio nell'#ATP 500 di Rotterdam: alle 14:00 circa in campo contro lo svedese M. Ymer,… - livetennisit : ATP 500 Rotterdam: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Lorenzo Musetti (LIVE) - zazoomblog : LIVE – Musetti-Majchrzak 2-6 7-6 4-5 quarti di finale Atp Pune 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Majchrzak… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Majchrzak 2-6 7-6 4-5 quarti di finale Atp Pune 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Majchrzak… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Musetti Musetti - Ymer in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp 500 Rotterdam 2022 SEGUI IL LIVE DEL MATCH TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E STREAMING L'atteso esordio di Musetti in territorio olandese è in programma oggi, martedì 8 febbraio, come terzo incontro dalle ore 11.00 ...

Musetti - Ymer in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2022 ...Il confronto tra Musetti e Ymer andrà in scena martedì 8 o mercoledì 9 febbraio . La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) , con live ...

LIVE – Musetti-Ymer 0-0, primo turno Atp 500 Rotterdam 2022: RISULTATO in DIRETTA Il live e la diretta testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Mikael Ymer, valevole per il primo turno dell'Atp 500 di Rotterdam 2022. Aggiornamenti in tempo reale: il risultato del match ...

MONTEPREMI ATP 500 Rotterdam 2022: soldi e punti del ranking maschile con Musetti Le dirette televisive dei vari match verranno trasmesse anche da Sky Sport, mediante i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201 e 204), con annessi live streaming disponibili tramite la ...

SEGUI ILDEL MATCH TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E STREAMING L'atteso esordio diin territorio olandese è in programma oggi, martedì 8 febbraio, come terzo incontro dalle ore 11.00 ......Il confronto trae Ymer andrà in scena martedì 8 o mercoledì 9 febbraio . La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) , con...Il live e la diretta testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Mikael Ymer, valevole per il primo turno dell'Atp 500 di Rotterdam 2022. Aggiornamenti in tempo reale: il risultato del match ...Le dirette televisive dei vari match verranno trasmesse anche da Sky Sport, mediante i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201 e 204), con annessi live streaming disponibili tramite la ...