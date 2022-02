LIVE – Italia-Norvegia, finale oro doppio misto curling Olimpiadi invernali Pechino 2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) La diretta testuale di Italia-Norvegia, finale per l’oro del torneo doppio misto di curling alle Olimpiadi Pechino 2022. Stefania Constantini e Amos Mosaner continuano a farci sognare. Dopo aver sconfitto la Svezia in semifinale, gli azzurri dovranno vedersela con la Norvegia nella battaglia per la medaglia d’oro. Appuntamento al National Aquatics Centre alle ore 13.05 Italiane (20.05 locali). Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA SFIDA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’Italia IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Norvegia SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) La diretta testuale diper l’oro del torneodialle. Stefania Constantini e Amos Mosaner continuano a farci sognare. Dopo aver sconfitto la Svezia in semi, gli azzurri dovranno vedersela con lanella battaglia per la medaglia d’oro. Appuntamento al National Aquatics Centre alle ore 13.05ne (20.05 locali). Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA SFIDA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTASportFace.

