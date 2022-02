LIVE Italia-Norvegia curling misto, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: alle 13.05 tutti con Stefania e Amos! (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Svezia – Le parole di Constantini e Mosaner – I precedenti di Italia-Norvegia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, Finale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese va in scena l’atto conclusivo di questa specialità e verrà messo in palio il titolo a cinque cerchi a partire dalle ore 13.05 Italiane (le 20.05 locali): si preannuncia grande spettacolo e la partita dovrebbe essere equilibrata nel corso degli otto end. Amos ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca di-Svezia – Le parole di Constantini e Mosaner – I precedenti diBuongiorno e benvenuti alladidel torneo didoppioInvernali di Pechino. Sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese va in scena l’atto conclusivo di questa specialità e verrà messo in palio il titolo a cinque cerchi a partire dore 13.05ne (le 20.05 locali): si preannuncia grande spettacolo e la partita dovrebbe essere equilibrata nel corso degli otto end. Amos ...

