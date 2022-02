LIVE – Italia-Norvegia 3-2 | finale oro doppio misto curling Olimpiadi invernali Pechino 2022

(Di martedì 8 febbraio 2022) La diretta testuale diper l’oro del torneodialle. Stefania Constantini e Amos Mosaner continuano a farci sognare. Dopo aver sconfitto la Svezia in semi, gli azzurri dovranno vedersela con lanella battaglia per la medaglia d’oro. Appuntamento al National Aquatics Centre alle ore 13.05ne (20.05 locali). Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA SFIDA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA3-2 (DOPO TRE END) 13.43 – Sbocciano i norvegesi, ...

12.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta di Italia-Norvegia, finalissima del curling misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Lo ammettiamo: siamo un po' emozionati ...