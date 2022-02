LIVE Italia-Norvegia 2-2 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: reagiscono gli azzurri! (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 Amos piazza una guardia all’interno della casa. La doppia bocciata è possibile, momento di rischio per gli azzurri. 13.32 Doppia bocciata di Nedregotten, il punto resta azzurro, ma senza guardie. Mancano due tiri, bisogna stare molto attenti. 13.31 Anche Amos piazza una guardia. 13.30 Ne approfitta Amos e va a coprire il punto al centro. Nedregotten va a piazzare una guardia. 13.30 Errore della Norvegia che colpisce la guardia. Bisogna approfittarne. 13.29 Stefania Constantini piazza la prima stone al centro della casa. 13.27 Bocciata di Stefania Constantini, che sfiora il terzo punto. Ma va bene così. Italia-Norvegia 2-2: era importante reagire subito. 13.25 Sbaglia la norvegese, ci sono i due punti per l’Italia, ma manca ancora un tiro ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.33 Amos piazza una guardia all’interno della casa. La doppia bocciata è possibile, momento di rischio per gli azzurri. 13.32 Doppia bocciata di Nedregotten, il punto resta azzurro, ma senza guardie. Mancano due tiri, bisogna stare molto attenti. 13.31 Anche Amos piazza una guardia. 13.30 Ne approfitta Amos e va a coprire il punto al centro. Nedregotten va a piazzare una guardia. 13.30 Errore dellache colpisce la guardia. Bisogna approfittarne. 13.29 Stefania Constantini piazza la prima stone al centro della casa. 13.27 Bocciata di Stefania Constantini, che sfiora il terzo punto. Ma va bene così.2-2: era importante reagire subito. 13.25 Sbaglia la norvegese, ci sono i due punti per l’, ma manca ancora un tiro ...

Advertising

Sammax883B : RT @sportface2016: #Live #Curling - FINALE DOPPIO MISTO CHE SBOCCIATA DI #CONSTANTINI! #Italia-#Norvegia è 2-2 dopo due end #Beijing2022… - sportface2016 : #Live #Curling - FINALE DOPPIO MISTO CHE SBOCCIATA DI #CONSTANTINI! #Italia-#Norvegia è 2-2 dopo due end… - Nerys__ : #Curling #Beijing2022 Finalissima doppio misto ??LIVE End 2 ????Italia 2 ????Norvegia 2 Bel penultimo tiro di Mosan… - zazoomblog : LIVE Italia-Norvegia 0-2 curling misto Olimpiadi 2022 in DIRETTA: rubata da 2 punti per gli scandinavi - #Italia-N… - bizcommunityit : Covid, news. Agenas: l'occupazione reparti ordinari risale al 29% in Italia. LIVE -