L’Italia di Constantini e Mosaner oro nel curling alle Olimpiadi: battuta la Norvegia in finale (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Italia conquista l’oro nel doppio misto del curling: in finale la coppia azzurra va sotto subito 2-0, poi sale sul 6-2 a metà gara e arriva all’ultimo end sul 7-5. Finisce 8-5 Leggi su corriere (Di martedì 8 febbraio 2022)conquista l’oro nel doppio misto del: inla coppia azzurra va sotto subito 2-0, poi sale sul 6-2 a metà gara e arriva all’ultimo end sul 7-5. Finisce 8-5

Advertising

ItaliaTeam_it : SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! È MEDAGLIAAAAAAA! Stefania Constantini e Amos Mosaner da ur… - Eurosport_IT : ITALIA IN FINALEEEEEEEEEEEEEE! ?????? Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano l'ultimo atto a Pechino: battut… - Eurosport_IT : ?? L'Italia vince la medaglia d'oro nel torneo di curling doppio misto: Amos Mosaner e Stefania Constantini nella st… - SSC_Chess : RT @sportface2016: +++DA NON CREDEREEEE, L'#ITALIA DEL #CURLING VINCONO L'ORO OLIMPICO NEL DOPPIO MISTO. #CONSTANTINI E #MOSANER NELLA STOR… - GiuseppeEvangeo : RT @MinisteroDifesa: Straordinario Amos Mosaner #AeronauticaMilitare che, in squadra con Stefania Constantini, ha conquistato l'oro??nel dop… -