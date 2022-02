L' Italia del curling vince la medaglia d' oro nel doppio misto

(Di martedì 8 febbraio 2022) L'ha vinto lad'oro neldelai Giochi di Pechino, primaolimpica azzurra in questo sport. PUÒ PARTIRE LA FESTAAAAAAAAAAAAA! Incredibile impresa di Amos Mosaner e Stefania Constantini che regalano all'un oro storico nel! #HomeOfTheOlympics #Beijing2022 #Pechino2022 #Team #pic.twitter.com/pjyEtN6dSs — Eurosport IT (@Eurosport IT) February 8, 2022 Nell'ultimo atto della competizione, una delle più attese di Pechino 2022, il duo formato da Stefania Costantini e Amos Mosaner è riuscito a imporsi contro la forte Norvegia per 7-5.

Secondo oro per la spedizione azzurra a Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini conquistano la prima storica medaglia per l'nel curling battendo la Norvegia 8 - 5 nella finaledoppio misto. La coppia guidata dalla coach Violetta Caldart, che in semifinale ha eliminato la Svezia, completa così il proprio torneo ...Sfida per l'oro con la Norvegia L'si è accortacurling nel 2006 , alle Olimpiadi invernali di Torino . Lo ha guardato con diffidenza per anni, raccontandolo con snobismo . Per anni si è ...L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nel doppio misto del curling ai Giochi di Pechino, prima medaglia olimpica azzurra in questo sport. PUÒ PARTIRE LA FESTAAAAAAAAAAAAA! Incredibile impresa di Amos ...Zlatan Ibrahimovic ancora aut, anche con la Lazio in Coppa Italia. Così il tecnico del Milan Stefano Pioli sullo svedese alla vigilia del match: «È un leone in gabbia, la sua ambizione è di aiutare la ...