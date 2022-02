L'Italia del curling vince la medaglia d'oro nel doppio misto (Di martedì 8 febbraio 2022) L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nel doppio misto del curling ai Giochi di Pechino, prima medaglia olimpica azzurra in questo sport. Nell'ultimo atto della competizione, una delle più attese di Pechino 2022, il duo formato da Stefania Costantini e Amos Mosaner è riuscito a imporsi contro la forte Norvegia per 7-5. PUÒ PARTIRE LA FESTAAAAAAAAAAAAA! Incredibile impresa di Amos Mosaner e Stefania Constantini che regalano all'Italia un oro storico nel curling! #HomeOfTheOlympics #Beijing2022 #Pechino2022 #ItaliaTeam #curling pic.twitter.com/pjyEtN6dSs — Eurosport IT (@Eurosport IT) February 8, 2022 Stefania Constantini, 22 anni, ampezzana, ed Amos Mosaner, 26, trentino di Cembra, nella finale dei Giochi ... Leggi su agi (Di martedì 8 febbraio 2022) L'ha vinto lad'oro neldelai Giochi di Pechino, primaolimpica azzurra in questo sport. Nell'ultimo atto della competizione, una delle più attese di Pechino 2022, il duo formato da Stefania Costantini e Amos Mosaner è riuscito a imporsi contro la forte Norvegia per 7-5. PUÒ PARTIRE LA FESTAAAAAAAAAAAAA! Incredibile impresa di Amos Mosaner e Stefania Constantini che regalano all'un oro storico nel! #HomeOfTheOlympics #Beijing2022 #Pechino2022 #Team #pic.twitter.com/pjyEtN6dSs — Eurosport IT (@Eurosport IT) February 8, 2022 Stefania Constantini, 22 anni, ampezzana, ed Amos Mosaner, 26, trentino di Cembra, nella finale dei Giochi ...

