L' Italia del curling vince la medaglia d' oro nel doppio misto

Leggi su agi

(Di martedì 8 febbraio 2022) L'ha vinto lad'oro neldelai Giochi di Pechino, primaolimpica azzurra in questo sport. Nell'ultimo atto della competizione, una delle più attese di Pechino 2022, il duo formato da Stefania Costantini e Amos Mosaner è riuscito a imporsi contro la forte Norvegia per 7-5. PUÒ PARTIRE LA FESTAAAAAAAAAAAAA! Incredibile impresa di Amos Mosaner e Stefania Constantini che regalano all'un oro storico nel! #HomeOfTheOlympics #Beijing2022 #Pechino2022 #Team #pic.twitter.com/pjyEtN6dSs — Eurosport IT (@Eurosport IT) February 8, 2022 Stefania Constantini, 22 anni, ampezzana, ed Amos Mosaner, 26, trentino di Cembra, nella finale dei Giochi ...