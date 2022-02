L’Italia (con lo spettometro) cerca la vita su Marte. Tavani (Inaf) ci spiega come (Di martedì 8 febbraio 2022) Si sono conclusi con successo i test sullo spettrometro made in Italy Ma MISS, progettato per essere integrato sulla trivella del rover Rosalind Franklin della missione ExoMars. I test, condotti dal team formato da Thales Alenia Space, Leonardo e l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) servirà a effettuare misurazione di precisione all’interno dei fori nel suolo marziano prodotti dal rover. Un compito fondamentale per raggiungere l’obiettivo di ExoMars: trovare tracce di vita sul Pianeta rosso. Ne abbiamo parlato con il presidente dell’Inaf, il professor Marco Tavani, e con Maria Cristina De Sanctis, ricercatrice dell’Istituto e responsabile scientifica dello strumento Ma MISS. Presidente Tavani, che risultati ci si aspetta e quali sono gli obiettivi di ExoMars? Il programma ... Leggi su formiche (Di martedì 8 febbraio 2022) Si sono conclusi con successo i test sullo spettrometro made in Italy Ma MISS, progettato per essere integrato sulla trivella del rover Rosalind Franklin della missione ExoMars. I test, condotti dal team formato da Thales Alenia Space, Leonardo e l’Istituto nazionale di astrofisica () servirà a effettuare misurazione di precisione all’interno dei fori nel suolo marziano prodotti dal rover. Un compito fondamentale per raggiungere l’obiettivo di ExoMars: trovare tracce disul Pianeta rosso. Ne abbiamo parlato con il presidente dell’, il professor Marco, e con Maria Cristina De Sanctis, ritrice dell’Istituto e responsabile scientifica dello strumento Ma MISS. Presidente, che risultati ci si aspetta e quali sono gli obiettivi di ExoMars? Il programma ...

