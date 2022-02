L’Isola dei Famosi, clamoroso: potrebbero partecipare proprio la famosa showgirl e il suo giovanissimo fidanzato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Secondo l’indiscrezione lanciata da IGossip, nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi ci sarebbero anche l’amatissima showgirl ed il suo fidanzato! Fervono i preparativi per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, storico reality show che in quasi vent’anni ha visto partecipare (anche più di una volta) personaggi noti del mondo dello spettacolo mettendoli a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Secondo l’indiscrezione lanciata da IGossip, nella nuova edizione dedeici sarebbero anche l’amatissimaed il suo! Fervono i preparativi per la nuova edizione dedei, storico reality show che in quasi vent’anni ha visto(anche più di una volta) personaggi noti del mondo dello spettacolo mettendoli a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

theoretro : #Ranucci l’Italia dei cittadini onesti e vessati di coloro che pagano una tv di stato indecente con un isola felice #report sono con te - Lost_in_laPalma : RT @mondoterremoti: Ecco uno dei primi modelli digitali realizzati dall'INGV e dall'INVOLCAN dell'edificio vulcanico che si è formato duran… - FAncarani1 : @intuslegens @Fabio62209122 Arresto?! Verranno premiati con invitate in tv, scriveranno libri e saranno concorrenti… - Armando85579128 : @Stana2911 @titti2054 Non c'erano già stati? Semmai lui vuole entrare nel Mondo dello Spettacolo.....Tra poco c'è L'isola dei Famosi. - MoniaFloris : @Massimi68945038 @blusewillis1 Il tuo discorso non fa una piega. Il problema è la ricerca di sardità dei sardi che… -