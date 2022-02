L’industria italiana alla guerra delle bollette. L’appello di Federmeccanica (Di martedì 8 febbraio 2022) L’orologio dell’inflazione fa tic-tac e per le imprese italiane non c’è più tempo da perdere. Soprattutto per L’industria metalmeccanica, che in Italia fa spesso rima con automotive, dal momento che senza la componentistica non si costruisce un’auto. bollette esplosive possono polverizzare i margini delle imprese e dunque fermare un intero segmento industriale. Anche per questo, mentre il governo lavoro a un nuovo intervento sulle bollette, valore 5 miliardi ma senza altro deficit, Federmeccanica si confronterà con il governo per fare il punto della situazione, insieme ai sindacati di categoria, ovvero Fim, Fiom e Uilm. Al centro del tavolo, questa volta, c’è più la produzione che il mercato e quindi entrano in ballo migliaia di posti di lavoro che potrebbero dare un brutto colpo al Pil. Le dimensioni ... Leggi su formiche (Di martedì 8 febbraio 2022) L’orologio dell’inflazione fa tic-tac e per le imprese italiane non c’è più tempo da perdere. Soprattutto permetalmeccanica, che in Italia fa spesso rima con automotive, dal momento che senza la componentistica non si costruisce un’auto.esplosive possono polverizzare i marginiimprese e dunque fermare un intero segmento industriale. Anche per questo, mentre il governo lavoro a un nuovo intervento sulle, valore 5 miliardi ma senza altro deficit,si confronterà con il governo per fare il punto della situazione, insieme ai sindacati di categoria, ovvero Fim, Fiom e Uilm. Al centro del tavolo, questa volta, c’è più la produzione che il mercato e quindi entrano in ballo migliaia di posti di lavoro che potrebbero dare un brutto colpo al Pil. Le dimensioni ...

