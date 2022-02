Libro Palamara: famiglia Borsellino, 'Molto amareggiati per rivelazioni su Csm' (2) (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) - "Confermo il contenuto di entrambe le lettere, sia quella scritta da Riccardo Fuzio a mia moglie che a Fiammetta Borsellino - dice ancora Fabio Trizzino - sia la risposta di Fiammetta Borsellino, quelle sono documentate". E poi ribadisce che la famiglia ha "sempre espresso delle preoccupazioni" su quella vicenda. "La famiglia ha avuto il sospetto che si facesse melina e che non si volessero affrontare le problematiche oggetto della denuncia - dice ancora Trizzino all'Adnkronos - Certo, vedere quanto accaduto, se il racconto di Palamara corrisponde a verità, ci lascia davvero l'amaro in bocca. Il modo peggiore per ricordare Paolo Borsellino a 30 anni dalla sua morte". E auspica: "Questo dovrebbe aprire ormai una riflessione indifferibile sul Consiglio superiore della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) - "Confermo il contenuto di entrambe le lettere, sia quella scritta da Riccardo Fuzio a mia moglie che a Fiammetta- dice ancora Fabio Trizzino - sia la risposta di Fiammetta, quelle sono documentate". E poi ribadisce che laha "sempre espresso delle preoccupazioni" su quella vicenda. "Laha avuto il sospetto che si facesse melina e che non si volessero affrontare le problematiche oggetto della denuncia - dice ancora Trizzino all'Adnkronos - Certo, vedere quanto accaduto, se il racconto dicorrisponde a verità, ci lascia davvero l'amaro in bocca. Il modo peggiore per ricordare Paoloa 30 anni dalla sua morte". E auspica: "Questo dovrebbe aprire ormai una riflessione indifferibile sul Consiglio superiore della ...

