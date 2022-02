Libri: a maggio il nuovo Bill Gates su 'Come prevenire la prossima pandemia' (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - La pandemia da Covid-19 non è ancora finita, ma i governi di tutto il mondo, nonostante gli sforzi per lasciarsela alle spalle, iniziano a pensare a cosa accadrà in futuro. Il timore è di un nuovo virus che devasti l'economia mondiale è forte, e rilanciato anche da importanti istituzioni. Ma per Bill Gates forse è possibile evitarla, Come spiega nel suo prossimo libro 'Come prevenire la prossima pandemia', che sarà pubblicato in contemporanea mondiale il prossimo 3 maggio. In Italia uscirà - Come il precedente - presso 'La Nave di Teseo', la cui publisher Elisabetta Sgarbi sottolinea che "dopo il suo libro sul clima, Bill Gates ci consegna ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Lada Covid-19 non è ancora finita, ma i governi di tutto il mondo, nonostante gli sforzi per lasciarsela alle spalle, iniziano a pensare a cosa accadrà in futuro. Il timore è di unvirus che devasti l'economia mondiale è forte, e rilanciato anche da importanti istituzioni. Ma perforse è possibile evitarla,spiega nel suo prossimo libro 'la', che sarà pubblicato in contemporanea mondiale il prossimo 3. In Italia uscirà -il precedente - presso 'La Nave di Teseo', la cui publisher Elisabetta Sgarbi sottolinea che "dopo il suo libro sul clima,ci consegna ...

