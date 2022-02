L’ex San Paolo Donizete: “Ho venduto la medaglia d’oro per la droga” (Di martedì 8 febbraio 2022) L’ex giocatore del San Paolo, Donizete, vincitore del Mondiale per Club contro il Liverpool ha venduto la sua medaglia per la droga Flavio Donizete, ex giocatore del San Paolo, ha parlato a Globoesporte. Un racconto sulla sua vita passata e su cosa gli è successo dopo aver vinto il Mondiale per Club contro il Liverpool nel 2005. Entrato nel tunnel della droga è arrivato a perdere tutto. Le sue parole: «Ho venduto la medaglia d’oro vinta per comprarmi la droga, per 7000 reais. L’ho sprecato tutto per la cocaina. Più soldi avevo e più droga cercavo. Ho cominciato a perdere tutto il resto quando ho capito che per me era diventata la cosa più importante. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022)giocatore del San, vincitore del Mondiale per Club contro il Liverpool hala suaper laFlavio, ex giocatore del San, ha parlato a Globoesporte. Un racconto sulla sua vita passata e su cosa gli è successo dopo aver vinto il Mondiale per Club contro il Liverpool nel 2005. Entrato nel tunnel dellaè arrivato a perdere tutto. Le sue parole: «Holavinta per comprarmi la, per 7000 reais. L’ho sprecato tutto per la cocaina. Più soldi avevo e piùcercavo. Ho cominciato a perdere tutto il resto quando ho capito che per me era diventata la cosa più importante. ...

