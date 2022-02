Legge sul bio al voto, no del Nobel Parisi alla biodinamica: ‘Stregonerie’. Consumatori, coltivatori e ambientalisti: “Approvare subito per non penalizzare tutto il comparto” (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo aver attraversato tre legislature e un lungo iter parlamentare, torna alla Camera per l’approvazione finale il disegno di Legge 988 sulle produzioni agricole e agroalimentari con metodo biologico alle quali destinare i fondi europei per il settore. “subito la Legge”, chiede il comunicato congiunto di Coldiretti, Codacons, Federbio, Legambiente e Slow Food. Un appello a evitare ulteriori modifiche che rimanderebbero il ddl al Senato col rischio di affossarlo definitivamente. Ma soprattutto una risposta a un altro, accorato appello. Quello di una parte importante del mondo scientifico italiano, preoccupata perché all’agricoltura biologica il ddl accosta quella biodinamica, fondata dal filosofo tedesco Rudolf Steiner con pratiche ispirate anche alla cosmologia. Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo aver attraversato tre legislature e un lungo iter parlamentare, tornaCamera per l’approvazione finale il disegno di988 sulle produzioni agricole e agroalimentari con metodo biologico alle quali destinare i fondi europei per il settore. “la”, chiede il comunicato congiunto di Coldiretti, Codacons, Federbio, Legambiente e Slow Food. Un appello a evitare ulteriori modifiche che rimanderebbero il ddl al Senato col rischio di affossarlo definitivamente. Ma sopratuna risposta a un altro, accorato appello. Quello di una parte importante del mondo scientifico italiano, preoccupata perché all’agricoltura biologica il ddl accosta quella, fondata dal filosofo tedesco Rudolf Steiner con pratiche ispirate anchecosmologia. Di ...

