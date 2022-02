Lea Un nuovo giorno | location | dov’è stato girato?

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 8 febbraio 2022) Un’altra città poco “utilizzata” dal mondo delle fiction italiane diventa protagonista di una storia che sembra destinata a raccogliere milioni di telespettatori. Lea Un, in onda da martedì 8 febbraio 2022, vede Anna Valle tornare su Raiuno nei panni di un’infermiera pediatrica che, dopo un trauma personale, decide di dedicarsi ai piccoli pazienti. MaLea Un? La città scelta della produzione per raccontare questa storia è Ferrara: è qui che la protagonista vive e lavora insieme agli altri personaggi. Il set èquindi allestito in città per le riprese in esterno. Le zone scelte sono state la chiesa di Santo Stefano, i portici e via Boccalone. E’ qui che Valle, insieme a Giorgio Pasotti, Eleonora ...