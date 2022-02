Lea Un nuovo giorno | la recensione | Un nuovo medical Rai all’insegna della leggerezza

Leggi su movieplayer

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ladi Lea Un, la fiction di ambientazione medica con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, in onda su Rai 1 per quattro settimane dall'8 Febbraio. Il pubblico di Rai 1 ha dimostrato di apprezzare il generenegli ultimi tempi, confermando il successo di una serie come Doc - Nelle tue mani, e non sorprende che si sia scelto di aggiungere un'altra produzione che si muove in questo ambiente, pur virata verso toni e atmosfere diverse, come vedremo nelladi Lea Un. La serie con protagonista Anna Valle, diretta da Isabella Leoni e in onda per quattro settimane dall'8 febbraio, è infatti una storia al femminile, che affronta il temarinascita, dando ampio ...