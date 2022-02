Lea un nuovo giorno | la recensione della serie tv di Rai 1 con Anna Valle

(Di martedì 8 febbraio 2022) La nostradi Lea un, che vede come protagonisti, Giorgio Pasotti e la Sanità italiana: una storia che nasce dal desiderio di ricominciare, lasciandosi alle spalle un passato doloroso Lea Castelli Lea (, qui nella nostra video intervista) è un’infermiera specializzata che, dopo un periodo di aspettativa dovuta alla perdita del suo bambino all’ottavo mese di gravidanza e alla fine suo matrimonio, riprende servizio nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. La sua vita è andata in pezzi, ma lei è decisa a ricominciare partendo proprio dal lavoro e dai piccoli pazienti che accudisce con amore. Nel reparto di pediatria viene accolta con affetto dalle altre infermiere: la sua migliore amica Rosa (Daniela Morozzi), Favilla ...

Advertising

Tg1Rai : Racconta una storia di rinascita e di speranza la nuova fiction 'Lea, un nuovo giorno', con #AnnaValle e… - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Lea Un nuovo giorno - Ricominciare (Fiction) #StaseraInTV 08/02/2022 #PrimaSerata #leaunnuovogiorno-ricominciare @RaiUno - Ary1797 : RT @Tg1Rai: Racconta una storia di rinascita e di speranza la nuova fiction 'Lea, un nuovo giorno', con #AnnaValle e #GiorgioPasotti. Stase… - zazoomblog : Lea Un nuovo giorno la recensione: Un nuovo medical Rai all’insegna della leggerezza - #nuovo #giorno #recensione:… - banijaystudios : #AnnaValle @giorgiopasotti #LeaUnNuovoGiorno stasera alle 21:25 @RaiUno #WeAreBanijay -

Ultime Notizie dalla rete : Lea nuovo

PersonaggiUngiorno Ora che sappiamo chi interpretano gli attori di- Ungiorno , scopriamo di più sui loro personaggi .: la protagonista, ha perso un figlio all'ottavo mese ...Chi è Daniela Morozzi Gli esordi nel mondo del teatro Tutto sulla carriera dell'attrice '- Ungiorno' , la serie tv va in onda dall' 8 febbraio 2022 e nel cast insieme a Giorgio Pasotti e ad Anna Valle c'è anche Daniela Morozzi . Ecco tutto quello che siamo riusciti a trovare ...Lea-Un nuovo giorno porterà i telespettatori alla scoperta della vita di Lea Castelli, infermiera in pediatria all’ospedale di Ferrara. Lea si porta alle spalle diversi traumi. Ha perso un bambino all ...Diversi colpi di scena accadranno in occasione del secondo episodio di Lea - Un nuovo giorno previsto per il 15 febbraio in prima serata su Rai 1. Gli spoiler della fiction con l'attrice Anna ...