Lea - Un nuovo giorno | Giorgio Pasotti confessa | ' Potevo realmente fare il medico'

Advertising

DonnaGlamour : Lea – Un nuovo giorno: le anticipazioni della prima puntata della fiction - cinemaniaco_fb : ?????????????? Lea Un nuovo giorno, prima puntata stasera su Rai1: le anticipazioni - omniadigitale : 'Lea un nuovo giorno' con Con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, la nuova fiction firmata RAI in onda da… - statodelsud : Lea-Un nuovo giorno: tutto sulla serie con Anna Valle e Giorgio Pasotti - Pino__Merola : Lea-Un nuovo giorno: tutto sulla serie con Anna Valle e Giorgio Pasotti -

Ultime Notizie dalla rete : Lea nuovo

Una nuova fiction attesa al debutto stasera su Rai1 : si tratta diUngiorno , serie di genere medical con protagonista Anna Valle. Diretta da Isabella Leoni,terrà compagnia al pubblico del primo canale RAI per un totale di 4 prime serate. Le ...Giorgio Pasotti veste il camice in- Ungiorno: 'Il medico poteva essere la mia realtà' Da stasera su Rai Uno i telespettatori potranno godere della nuova e attea fiction- Ungiorno , con protagonisti i due grandi ...Spettacoli e Cultura - Al via da martedì 8 febbraio su Rai1 il nuovo medical drama con Anna Valle e Giorgio .... La donna, interpretata da Anna Valle , ha dovuto affrontare la perdita di un bambino e ...Chi è Anna Valle la protagonista di Lea – Un nuovo giorno la nuova fiction Rai in onda a partire da martedì 8 febbraio 2022 in prima serata su Rai Uno. Scopriamo il lavoro, la carriera e la vita ...