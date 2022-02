Lea Un nuovo giorno, fiction Rai 1: cast completo (FOTO e NOMI) (Di martedì 8 febbraio 2022) La prima stagione di Lea Un nuovo giorno, nuova fiction con Anna Valle va in onda su Rai 1 ogni lunedì: scopriamo chi sono gli attori del cast e i loro personaggi. Leggi anche: Makari 2 replica: quando e dove vedere la puntata di ieri? Orario, canale, Rai Premium, streaming Lea Un giorno nuovo, fiction Anna... Leggi su donnapop (Di martedì 8 febbraio 2022) La prima stagione di Lea Un, nuovacon Anna Valle va in onda su Rai 1 ogni lunedì: scopriamo chi sono gli attori dele i loro personaggi. Leggi anche: Makari 2 replica: quando e dove vedere la puntata di ieri? Orario, canale, Rai Premium, streaming Lea UnAnna...

Advertising

Amoroso997 : RT @Tg1Rai: Racconta una storia di rinascita e di speranza la nuova fiction 'Lea, un nuovo giorno', con #AnnaValle e #GiorgioPasotti. Stase… - VerRiccardo : RT @Raiofficialnews: “È un personaggio che mi è piaciuto subito, mi piace come Lea affronti il suo lavoro, protetta da un gruppo di lavoro… - VerRiccardo : RT @Raiofficialnews: 'Ogni perdita porta in sé la capacità di rinascere. Ed è proprio questo il tema centrale del racconto: ogni giorno è u… - infoitcultura : ‘Lea, un nuovo giorno’, ecco i look più belli di Eleonora Giovanardi - zazoomblog : I look più in di Eleonora Giovanardi la dott.ssa Galgano in Lea un nuovo giorno - #Eleonora #Giovanardi #dott.ssa -