Lea - Un nuovo giorno | da martedì 8 febbraio la nuova fiction con Anna Valle

(Di martedì 8 febbraio 2022) Da, per quattro prime serate, Rai 1 trasmetterà laLea - Un, coprodotta da Raie Banijay Studios Italy e diretta da Isabella Leoni., nei panni di Lea, sarà la protagonista principale, di questa storia ambientata a Ferrara. Nel cast anche Giorgio Pasotti, che interpreterà il dottor Marco Colomba, ex marito di Lea e l'attore turco Mehmet Günsür, che sarà Arturo Minerva. La trama di Lea – UnLea Castelli è un'infermiera specializzata che torna in servizio, dopo un anno di aspettativa, nel reparto di pediatria dell'ospedale di Ferrara. In questo anno, la donna ha dovuto affrontare il dolore della perdita di un figlio, all'ottavo ...

Lea Un nuovo giorno: prima puntata, cast e location della nuova fiction con Anna Valle

Cast e personaggi diUnGiorno sono pronti ad occupare il prime time di Rai1 a partire da oggi, 8 febbraio. La settimana post - Sanremo 2022 continua ad essere affollata di fiction e dopo il debutto de L'Amica ...ungiorno è la nuova serie tv, coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, in onda in prima serata su Rai1 in otto episodi e divisi in quattro appuntamenti in programmazione il ...Martedì 8 febbraio 2022, alle ore 21:25 la nuova serie televisiva in onda su RaiUno dal titolo "Lea un nuovo giorno" con Anna Valle nel cast.Intervistata dal settimanale Tele Sette Anna Valle racconta le difficoltà delle riprese avvenute con tantissimi bambini. Lea Un nuovo giorno, Anna Valle sul suo personaggio: “Affronta il trauma”. Fin ...